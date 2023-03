Basta affitti gratis o scontati ai cardinali: la scelta di Papa Francesco (Di mercoledì 1 marzo 2023) Con un«rescriptum» il Pontefice ha disposto l’abrogazione dei privilegi per gli immobili degli enti abitati questo «per far fronte agli impegni crescenti nei confronti dei bisognosi». Leggi su corriere (Di mercoledì 1 marzo 2023) Con un«rescriptum» il Pontefice ha disposto l’abrogazione dei privilegi per gli immobili degli enti abitati questo «per far fronte agli impegni crescenti nei confronti dei bisognosi».

