Basket, Serie A: rese note le date dei playoff 2023 (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’inizio del mese di marzo lancia la volata verso l’assegnazione dei trofei nella stagione cestistica 2022-2023, tanto a livello internazionale quanto a livello italiano. A tal proposito infatti, l’Assemblea della Lega Basket ha reso note le date relative ai playoff 2023 della Serie A. Nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale della LBA si legge: “Definite le date dei playoff che inizieranno sabato 13 maggio per concludersi con l’eventuale gara 7 di finale prevista per il 25 giugno in caso di partecipazione di una squadra italiana alla Final Four di Eurolega o il 23 giugno in caso di assenza di squadre italiane qualificate”. Poco più di due mesi quindi all’inizio della “Strada verso la gloria”, che scatterà dai quarti di finale, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’inizio del mese di marzo lancia la volata verso l’assegnazione dei trofei nella stagione cestistica 2022-, tanto a livello internazionale quanto a livello italiano. A tal proposito infatti, l’Assemblea della Legaha resolerelative aidellaA. Nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale della LBA si legge: “Definite ledeiche inizieranno sabato 13 maggio per concludersi con l’eventuale gara 7 di finale prevista per il 25 giugno in caso di partecipazione di una squadra italiana alla Final Four di Eurolega o il 23 giugno in caso di assenza di squadre italiane qualificate”. Poco più di due mesi quindi all’inizio della “Strada verso la gloria”, che scatterà dai quarti di finale, ...

