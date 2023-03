Basket femminile, Eurolega: la Virtus Bologna saluta il torneo con un ko a Praga (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si è conclusa a Praga l’avventura europea della Virtus Segafredo Bologna, arrivata all’ultimo turno della fase a gironi con la certezza di essere già eliminata dalla corsa ai quarti di finale. Situazione opposta, invece, per le ceche, già qualificate ai playoff, ma che si giocavano la certezza di confermarsi al secondo posto in vista degli accoppiamenti dei quarti. Ecco come è andata. Parte forte la Virtus con le triple di Laksa e Parker per il 2-6 iniziale. Molti errori, anche banali, da entrambe le parti e Bologna che così non fatica a restare avanti nella prima metà del primo quarto che si chiude sul 4-10 per le ospiti. Una tripla di Vukosavljevic prova a sbloccare Praga, con le ceche che alzano l’intensità in difesa, Virtus che perde un paio di palloni malamente e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si è conclusa al’avventura europea dellaSegafredo, arrivata all’ultimo turno della fase a gironi con la certezza di essere già eliminata dalla corsa ai quarti di finale. Situazione opposta, invece, per le ceche, già qualificate ai playoff, ma che si giocavano la certezza di confermarsi al secondo posto in vista degli accoppiamenti dei quarti. Ecco come è andata. Parte forte lacon le triple di Laksa e Parker per il 2-6 iniziale. Molti errori, anche banali, da entrambe le parti eche così non fatica a restare avanti nella prima metà del primo quarto che si chiude sul 4-10 per le ospiti. Una tripla di Vukosavljevic prova a sbloccare, con le ceche che alzano l’intensità in difesa,che perde un paio di palloni malamente e ...

