Basket femminile | Eurolega 2023 | Schio chiude la prima fase con una netta vittoria su Sopron ed avrà il fattore campo a favore nei quarti di finale contro Valencia

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Sinel migliore dei modi per la Beretta Familaladell’di. Le venete sconfiggonomente in casa le ungheresi delper 81-50, concludendo il gruppo B con un record di 9-4 che gli consente di piazzarsi al secondo posto. Neidi(al meglio delle tre gare, in programma tra il 14 ed il 22 marzo) le vicentine sfideranno le spagnole del– tre nel gruppo A, grazie al successo di questa seral’Olympiacos Pireo, avendo però ilvole nell’eventuale ‘bella’. Marina Mabrey è perfetta e trascina le compagne con ben 23 punti e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IanoS59 : RT @AnonymaticaSRL: La squadra femminile di basket di un liceo del Vermont si ritira dal torneo dopo essersi rifiutata di giocare contro un… - marialetiziama9 : RT @AnonymaticaSRL: La squadra femminile di basket di un liceo del Vermont si ritira dal torneo dopo essersi rifiutata di giocare contro un… - Mario_Cicalo : A Lucca il pubblico va a disturbare la panchina sassarese, quindi la panchina ospite. Tutto mentre Lucca vince la p… - AnonymaticaSRL : La squadra femminile di basket di un liceo del Vermont si ritira dal torneo dopo essersi rifiutata di giocare contr… - BuettoG : I.I.S.S. 'A. VOLTA' (PA) la Scuola degli Sportivi. Mercoledì pomeriggio pieno di appuntamenti sportivi tra PON di B… -

2022 - 2023 Serie A1Squadra Virtus BolognaCon la 14°, ed ultima giornata della Regular Season, si chiude questa prima, intensa ed estremamente importante per il percorso ...... nele nella Formula 1 delle auto, dove abbiamo vinto tre mondiali. E in particolare siamo contenti di sostenere anche il mondodello sport'. All'accordo fra Telepass e la Figc, ...Il Girone Unico della Serie Bdiraggiunge la settima giornata di ritorno. doppia vittoria ravvicinata per la Granda College Cuneo che si rafforza al secondo posto in classifica: lo scorso 25 febbraio le cuneesi ...

Il Basket Girls Ancona firma Anna Rylichova Lega Basket Femminile

Si è conclusa a Praga l’avventura europea della Virtus Segafredo Bologna, arrivata all’ultimo turno della fase a gironi con la certezza di essere già eliminata dalla corsa ai quarti di finale. Situazi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, misurazione e marketing (con annunci personali ...