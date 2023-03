Barzaghi: «Inter-Inzaghi, non si discute di un cambio in corsa! In futuro…» (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’Inter di Inzaghi è caduta per la settima volta in campionato perdendo a Bologna e adesso si prepara ad affrontare il Lecce a San Siro. Marco Barzaghi, Intervenuto a Radio Sportiva, fa il punto sullo spogliatoio nerazzurro dopo il confronto tra l’allenatore e i calciatori (vedi articolo) CONTINUITÀ CERCASI – L’Inter di Simone Inzaghi è chiamata ad alzare la testa domenica a San Siro con il Lecce. Marco Barzaghi fa il punto della situazione in casa nerazzurra: «Che aria tira? L’aria che comunque bisogna trovare continuità. Una squadra che batte il Napoli e poi pareggia con il Monza, batte il Milan due volte e non vince con Sampdoria e Bologna. Una squadra che nella discontinuità ha delle carenze dal punto di vista mentale ma che vanno risolte perché la qualificazione ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’diè caduta per la settima volta in campionato perdendo a Bologna e adesso si prepara ad affrontare il Lecce a San Siro. Marcovenuto a Radio Sportiva, fa il punto sullo spogliatoio nerazzurro dopo il confronto tra l’allenatore e i calciatori (vedi articolo) CONTINUITÀ CERCASI – L’di Simoneè chiamata ad alzare la testa domenica a San Siro con il Lecce. Marcofa il punto della situazione in casa nerazzurra: «Che aria tira? L’aria che comunque bisogna trovare continuità. Una squadra che batte il Napoli e poi pareggia con il Monza, batte il Milan due volte e non vince con Sampdoria e Bologna. Una squadra che nella discontinuità ha delle carenze dal punto di vista mentale ma che vanno risolte perché la qualificazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VivInterNews : RT @internewsit: Barzaghi: «Inter-Inzaghi, non si discute di un cambio in corsa! In futuro...» - - internewsit : Barzaghi: «Inter-Inzaghi, non si discute di un cambio in corsa! In futuro...» - - internewsit : Barzaghi: «Marotta? Messaggio in chiave futura al gruppo. La società c'è!» - - Area5174552447 : @ValeriaBiotti CIAO VALERIA,A DEL MILAN NON PARLATE MAI?? SEMPRE INTER INTER INTER. VA BENE CHE AVETE PARECCHI INTE… - ChristosFrom : Dove sono ora i tuttapoester Suningers Inzaghiani lekkakulo del kazzo?! Dove sono i giornalai prezzolati F Biasin,… -