Baronissi | Margherita Hack | seconda edizione Phaser Game Jam 2023 – HACKathon

Leggi su zon

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Sabato 4 marzo e domenica 5 marzo, l’IIS “” di(Sa), in collaborazione con le realtà professionali e formative del territorio, organizza ladella competizioneJamathon per l’ideazione e la realizzazione di un video. L’dell’evento, che ha cadenza annuale, si terrà presso il PalaUnisa A Campus di, Università degli Studi di Salerno, Via Salvador Allende, 1. L’obiettivo dellaJamathon è individuare e premiare gli studenti delle Scuolerie di secondo grado che meglio ...