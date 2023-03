Barella torna titolare in Inter-Lecce, cambia il centrocampo: uno fuori – CdS (Di mercoledì 1 marzo 2023) Barella era partito dalla panchina domenica scorsa a Bologna, col suo subentro che non ha cambiato le sorti della squadra di Inzaghi. Per Inter-Lecce il Corriere dello Sport dà per sicuro il suo rientro. IN MEZZO – Nicolò Barella torna dal 1? domenica in Inter-Lecce. Partito dalla panchina a Bologna, il centrocampista cagliaritano sarà nuovamente titolare nel 3-5-2 di Simone Inzaghi per la prossima partita di Serie A. Dovrebbe rivedersi il terzetto con Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu, con quindi Henrikh Mkhitaryan fuori. L’armeno è sempre partito dall’inizio nelle partite del 2023 fra le varie competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Barella, Brozovic e ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 1 marzo 2023)era partito dalla panchina domenica scorsa a Bologna, col suo subentro che non hato le sorti della squadra di Inzaghi. Peril Corriere dello Sport dà per sicuro il suo rientro. IN MEZZO – Nicolòdal 1? domenica in. Partito dalla panchina a Bologna, il centrocampista cagliaritano sarà nuovamentenel 3-5-2 di Simone Inzaghi per la prossima partita di Serie A. Dovrebbe rivedersi il terzetto con Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu, con quindi Henrikh Mkhitaryan. L’armeno è sempre partito dall’inizio nelle partite del 2023 fra le varie competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana., Brozovic e ...

