Bando endotermiche - Stop nel 2035 | ora il via libera dell' Europa è a rischio

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il viadefinitivo al regolamento europeo sulloalla vendita di auto a combustione interna nelè sempre più a. Lo dimostra la decisione del Coreper, l'incontro degli ambasciatori dei Paesi membri Ue propedeutico al Consiglio del 7 marzo prossimo, di rinviare a venerdì l'esame preliminare del testo già approvato in seconda lettura dall'rlamento. Il motivo, secondo quanto riferito da diverse agenzie di stampa, sarebbe legato dalla crescente incertezza sulla possibilità di raggiungere la maggioranza qualificata per l'approvazione definitiva a causa dei dubbi epressi dai rappresentanti tedeschi. Tra contrari e astenuti. In particolare, il voto contrario annunciato dall'Italia è stato seguito da un'identica decisione da partea Polonia e dall'astensione ...