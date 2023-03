Bandecchi | «Se avessi venduto la Ternana | avevo già l’idea di comprare il 50% del Livorno»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... psb_original : Ternana, Bandecchi: 'Se avessi venduto questo club avrei preso il Livorno' #SerieB - psb_original : Ternana, Bandecchi: 'Se avessi venduto questo club avrei preso il Livorno' #SerieB - labrosport : 'Avevo già l’idea di comprare il 50% del Livorno a giugno e avevo individuato una cordata di imprenditori capace di… -

E per quanto riguardarisponde. 'Io non l'ho mai incontrato, mai visto in vita mia e aggiungo una nota di colore se ioavuto questo feeling con il presidente della Ternana mio ...Nello spogliatoio della Reggina sarei andato comunque perché se nonla Ternana tiferei per loro ' , ha scritto. Lo ha già detto più volte,, e ora lo ribadisce. Una simpatia, verso la ...Sepensato di avere la squadra sbagliata per l'allenatore giusto, avrei mandato via Leone, ... Anche Andreazzoli, stando a quanto dice, non avrebbe chiesto nuovi arrivi: 'Lui non ha ...

Ternana, Bandecchi: "Se avessi venduto questo club avrei preso il ... pianetaserieb.it

"Se avessi venduto la Ternana, come avevo deciso di fare, avevo già l’idea di comprare il 50% del Livorno a giugno e avevo individuato una cordata di imprenditori capace di rilevare l’altro 50%. Era ...La prestazione di ieri sera al Barbera, ha in un certo senso fatto riavvicinare Bandecchi alla Ternana, i rossoverdi hanno espresso una prestazione convincente, e per poco non hanno raccolto l’intera ...