Banda del buco | il gps della macchina smaschera l’errore giudiziario | gli accusati non stavano scappando

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Doveva essere il colpo dell’anno. Un tunnel scavato sotto una strada all’Aurelio, almeno tre banche nelle vicinanze, i caveau a portata di mano. Ma il piano crollò miseramente come il tunnel scavato sotto via Innocenzo XI in cui rimase intrappolato uno dei componenti, salvato dopo 8 ore di operazioni dei vigili del fuoco.sulladelFin qui la cronaca dell’estate scorsa che riportò anche l’arresto di due presunti componentigang in fuga dalla via a bordo di una Jeep. Una pattuglia di carabinieri in borghese li bloccò. Quei due uomini, Antonio Pinto e Mario Mazza, napoletani, trascorsero una notte agli arresti in camera di sicurezza. Ieri il tribunale di Roma li ha assolti con formula piena in rito abbreviato. A salvarli ...