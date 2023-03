Banco Bpm-Mps | il matrimonio logico che non decolla Le riserve di Castagna e il pressing light del Tesoro

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Diceva Winston Churchill che “una bugia fa in tempo a compiere mezzo giro del mondo prima che la verità riesca a mettersi i pantaloni”. Ma quando si parla di banche e di risiko i concetti di vero e falso assumono contorni decisamente più sfumati. Che cosa succederà traBpm e Mps? Da Piazza Meda giurano da più di un anno (Affari ne aveva parlato qui il 6 ottobre scorso) che non vi sia nessun interessamento. Anzi, che in questo momento il risiko bancario non è nei piani della banca che si presenta all’assemblea confermando l’amministratore delegato Giuseppee il presidente Massimo Tononi. Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TrendOnline : #BancaMPS e #BancoBPM: nuovi rumor su aggregazione. - MonitorImmobili : @BancoBPMSpa con Gruppo Statuto: accordo di finanza strutturata da 495 mln - infoiteconomia : Tononi, Banco Bpm non vuole un’aggregazione con Mps - StartMagNews : Tutte le ultime novità su #Mps tra fatti, numeri, rumors e smentite. - InvestingItalia : Banco Bpm, operazione finanza strutturata da 495 million con gruppo Statuto - -

A Piazza Affari si continua a guardare con un certo interesse ai titoli del settore bancario e tra gli altri l'attenzione è rivolta in particolare ae a Banca Monte Paschi.ancora in rialzo, dopo aver guadagnato un punto percentuale ieri, sale oggi per la terza giornata di fila, mostrando più forza del Ftse Mib. Negli ...Viaggiano in rialzo anche le banche, in particolare(+1,6%), Banca Generali (+1,35%) e Bper (+1,15%), mentre fuori dal listino principale Banca Ifis (+0,6% oggi e +7% nell'anno) e' ...Questa operazione si aggiunge al finanziamento sustainability - linked da 150 milioni di euro, sottoscritto ad agosto 2022 con un pool di quattro banche, costituito da BNL BNP Paribas e(...

L’operazione, rivolta alla valorizzazione di taluni immobili di pregio, è stata strutturata tramite una cartolarizzazione, le cui note sono state sottoscritte da Banco Bpm e Gwm Group. GWM Group, ...Da Piazza Meda continuano a smentire la possibilità delle nozze. Ma la voce continua a girare insistentemente, perché risolverebbe molti problemi ...