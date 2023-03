Bambino, 1, trovato morto in piscina gelata – tre ore dopo dottori senza parole quando il piccolo emette un suono (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un Bambino è caduto in una piscina gelata ed è morto per circa 3 ore. Ma dopo tre ore di massaggio cardiaco, sono riusciti a salvare la vita del piccolo Waylon Saunders. “Sono degli eroi,” ha detto la mamma a CBC News. L’annegamento è uno dei più comuni incidenti fatali al mondo, secondo la World Health Organization. Ogni anno annegano circa 236.000 persone e nelle statistiche compaiono principalmente bambini sotto i 4 anni. Ma grazie all’impegno del personale dell’ospedale, Waylon Saunders, 1 anno, fortunatamente ora non fa parte di queste statistiche. L’articolo prosegue sotto la foto. ShutterstockCaduto in piscina all’asilo Era il 24 gennaio quando Waylon è caduto in piscina mentre era all’asilo, in Ontario, ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 1 marzo 2023) Unè caduto in unaed èper circa 3 ore. Matre ore di massaggio cardiaco, sono riusciti a salvare la vita delWaylon Saunders. “Sono degli eroi,” ha detto la mamma a CBC News. L’annegamento è uno dei più comuni incidenti fatali al mondo, secondo la World Health Organization. Ogni anno annegano circa 236.000 persone e nelle statistiche compaiono principalmente bambini sotto i 4 anni. Ma grazie all’impegno del personale dell’ospedale, Waylon Saunders, 1 anno, fortunatamente ora non fa parte di queste statistiche. L’articolo prosegue sotto la foto. ShutterstockCaduto inall’asilo Era il 24 gennaioWaylon è caduto inmentre era all’asilo, in Ontario, ...

