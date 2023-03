Bakhmut è strategica o no? Strategiche sono le vite umane (Di mercoledì 1 marzo 2023) Guardo gli ultimi video da Bakhmut che mostrano, come un tic inceppato, la sparatoria ininterrotta sulle macerie della città, ascolto gli ultimi racconti di chi c’era ancora, e dice di una risposta più rassegnata dei difensori. Forse oggi si leggerà che Bakhmut è caduta. Forse domani, allora si potrà dire che è caduta in marzo, non in febbraio. Anche un solo giorno incide su una data simbolica. La vera scadenza era quella dell’anniversario, e il 24 febbraio Bakhmut e i suoi abitanti che non se ne vanno nonostante tutto, i seimila o tremila che siano, i loro fuochi di legna raccattata dovunque e bruciata nel Centro di Invincibilità, erano ancora ucraini: in capo a un anno, i russi dell’armata regolare e i delinquenti mercenari della Wagner e i pretoriani kadyrovtsy, non hanno preso la cittadina contro la quale avevano puntato la posta ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Guardo gli ultimi video dache mostrano, come un tic inceppato, la sparatoria ininterrotta sulle macerie della città, ascolto gli ultimi racconti di chi c’era ancora, e dice di una risposta più rassegnata dei difensori. Forse oggi si leggerà cheè caduta. Forse domani, allora si potrà dire che è caduta in marzo, non in febbraio. Anche un solo giorno incide su una data simbolica. La vera scadenza era quella dell’anniversario, e il 24 febbraioe i suoi abitanti che non se ne vanno nonostante tutto, i seimila o tremila che siano, i loro fuochi di legna raccattata dovunque e bruciata nel Centro di Invincibilità, erano ancora ucraini: in capo a un anno, i russi dell’armata regolare e i delinquenti mercenari della Wagner e i pretoriani kadyrovtsy, non hanno preso la cittadina contro la quale avevano puntato la posta ...

