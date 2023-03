Bagnini | l’Anab scrive al governo Meloni | “Ripensare la Naspi per i lavoratori stagionali”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma –il sussidio di disoccupazione per iche, in qualità di, vengono penalizzati dall’attuale normativa sulla. E’ la richiesta avanzata dall’Associazione nazionale assistenti bagnanti al, ed in particolare la sua ministra del Lavoro, Marina Calderone. L’obiettivo del, che sul tema si batte insieme all’Associazione nazionale(Anls), è quello di “garantire aimaggiore tutela e un’adeguata indennità durante il periodo di disoccupazione involontaria”: con l’introduzione del Jobs Act, si legge nella missiva indirizzata ai vertici del...