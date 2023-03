Avevano oltre un chilo di cocaina: arrestati (Di mercoledì 1 marzo 2023) un 25enne e un 21 enne a Napoli in piazza San Giorgio. In totale sequestrata droga per 1,205 Kg Avevano con loro oltre un chilo di cocaina. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Pianura erano impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Passando in piazza San Giorgio hanno notato un’auto in sosta con a bordo due persone. Il passeggero è sceso dal veicolo per poi allontanarsi velocemente. L’atteggiamento ha insospettito i poliziotti che lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di un involucro contenente circa 1,1 kg di cocaina. Hanno controllato, inoltre, il conducente dell’autovettura ed hanno rinvenuto nella stessa, un altro involucro contenente circa 105 grammi della stessa sostanza. Era nascosto nel cofano. Hanno così ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) un 25enne e un 21 enne a Napoli in piazza San Giorgio. In totale sequestrata droga per 1,205 Kgcon loroundi. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Pianura erano impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Passando in piazza San Giorgio hanno notato un’auto in sosta con a bordo due persone. Il passeggero è sceso dal veicolo per poi allontanarsi velocemente. L’atteggiamento ha insospettito i poliziotti che lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di un involucro contenente circa 1,1 kg di. Hanno controllato, in, il conducente dell’autovettura ed hanno rinvenuto nella stessa, un altro involucro contenente circa 105 grammi della stessa sostanza. Era nascosto nel cofano. Hanno così ...

