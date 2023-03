Avanti un altro, una concorrente si fa male: Paolo Bonolis interrompe le riprese? (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’ultima registrazione di Avanti un altro avrebbe giocato un brutto scherzo ad una concorrente che si apprestava a rispondere alle domande dei conduttori. Stando a quanto rivelato sui forum del programma, una signora di mezza età sarebbe caduta poco prima di sedersi. Mentre si cercano conferme sull’episodio, spunta voce che Paolo Bonolis sarebbe stato costretto persino a sospendere le riprese per consentire allo staff medico di entrare. Fortunatamente, il problema non sarebbe stato grave. Avanti un altro: incidente nelle registrazioni? Tanta tensione si sarebbe diffusa negli studi di Avanti un altro mentre si teneva l’ultima registrazione. Sui forum del programma emergono alcune ricostruzioni in merito, le quali ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’ultima registrazione diunavrebbe giocato un brutto scherzo ad unache si apprestava a rispondere alle domande dei conduttori. Stando a quanto rivelato sui forum del programma, una signora di mezza età sarebbe caduta poco prima di sedersi. Mentre si cercano conferme sull’episodio, spunta voce chesarebbe stato costretto persino a sospendere leper consentire allo staff medico di entrare. Fortunatamente, il problema non sarebbe stato grave.un: incidente nelle registrazioni? Tanta tensione si sarebbe diffusa negli studi diunmentre si teneva l’ultima registrazione. Sui forum del programma emergono alcune ricostruzioni in merito, le quali ...

