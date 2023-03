Autonomia differenziata, Cgil: “Fermare il decreto Calderoli, pronti alla mobilitazione” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Il diritto ad essere cittadino in questo territorio non sarà garantito”. È la convinzione della Cgil che è intervenuta nuovamente sulle conseguenze pratiche del disegno del Ministro Calderoli sull’Autonomia differenziata delle Regioni che ha avviato il suo iter prima della conversione in legge. Il nuovo affondo è stato portato a termine nel pomeriggio di una conferenza stampa convocata dal sindacato in via Bianchi con la partecipazione del segretario generale della Cgil Campania, Nicola Ricci, e il segretario provinciale, Luciano Valle. Nel corso dell’incontro con i giornalisti i due sindacalisti hanno comunicato di essere pronti a convocare una mobilitazione per afFermare la netta contrarietà al progetto del Governo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Il diritto ad essere cittadino in questo territorio non sarà garantito”. È la convinzione dellache è intervenuta nuovamente sulle conseguenze pratiche del disegno del Ministrosull’delle Regioni che ha avviato il suo iter prima della conversione in legge. Il nuovo affondo è stato portato a termine nel pomeriggio di una conferenza stampa convocata dal sindacato in via Bianchi con la partecipazione del segretario generale dellaCampania, Nicola Ricci, e il segretario provinciale, Luciano Valle. Nel corso dell’incontro con i giornalisti i due sindacalisti hanno comunicato di esserea convocare unaper afla netta contrarietà al progetto del Governo ...

