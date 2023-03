Auto, il mercato riparte: a febbraio +17,5% di immatricolazioni (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il brand Volkswagen archivia un aumento dei volumi superiore al 50%, in lieve frenata invece Fiat e Peugeot mentre corrono Jeep e Alfa Romeo. Secondo i concessionari intervistati dal Centro Studi Promotor la fine degli incentivi per le motorizzazioni frena la domanda Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il brand Volkswagen archivia un aumento dei volumi superiore al 50%, in lieve frenata invece Fiat e Peugeot mentre corrono Jeep e Alfa Romeo. Secondo i concessionari intervistati dal Centro Studi Promotor la fine degli incentivi per le motorizzazioni frena la domanda

