Auto elettriche - Il riciclo delle batterie è un'opportunità per lindustria italiana (Di mercoledì 1 marzo 2023) La direttiva europea 66/2006 obbliga tutti i Paesi Ue a scegliere una sola strada per le batterie per le Auto elettriche giunte alla fine del loro ciclo di vita: devono essere riciclate. In particolare, dopo l'impiego a bordo di Auto, furgoni o altri mezzi, gli accumulatori sono destinati a una "second life" per applicazioni stazionarie pubbliche o private e successivamente devono essere avviati al riciclo per recuperare tutti i preziosi materiali delle loro componenti. Secondo lo studio "Il riciclo delle batterie dei veicoli elettrici @2050: scenari evolutivi e tecnologie abilitanti" di Motus-E, Strategy& e Politecnico di Milano, si tratta di "un business con grandi prospettive di sviluppo, in cui l'Italia può recitare un ruolo da ...

