Auto elettriche - Comau aderisce al progetto Spinmate per batterie allo stato solido (Di mercoledì 1 marzo 2023) Comau, azienda di Automazione industriale e robotica di proprietà del gruppo Stellantis, è entrata a far parte del progetto Spinmate. L'iniziativa, guidata da Avesta Battery & Energy Engineering (ABEE), ha l'obiettivo di validare una linea pilota digitalizzata, scalabile, sostenibile, sicura ed economica, che porti all'assemblaggio su larga scala di celle e moduli di batterie allo stato solido (SSB) di generazione 4b (Gen 4b). Il ruolo di Comau. L'azienda torinese, anche grazie alla collaborazione di aziende, enti di ricerca e università, avrà il compito di definire le attrezzature e gli strumenti necessari per tagliare, impilare e gestire materiali di nuova generazione, come il litio metallico e gli elettroliti solidi, nel ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 1 marzo 2023), azienda dimazione industriale e robotica di proprietà del gruppo Stellantis, è entrata a far parte del. L'iniziativa, guidata da Avesta Battery & Energy Engineering (ABEE), ha l'obiettivo di validare una linea pilota digitalizzata, scalabile, sostenibile, sicura ed economica, che porti all'assemblaggio su larga scala di celle e moduli di(SSB) di generazione 4b (Gen 4b). Il ruolo di. L'azienda torinese, anche grazie alla collaborazione di aziende, enti di ricerca e università, avrà il compito di definire le attrezzature e gli strumenti necessari per tagliare, impilare e gestire materiali di nuova generazione, come il litio metallico e gli elettroliti solidi, nel ...

