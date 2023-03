Auto elettriche - Comau aderisce al progetto Spinmate per batterie allo stato solido (Di mercoledì 1 marzo 2023) Comau, azienda di Automazione industriale e robotica di proprietà del gruppo Stellantis, è entrata a far parte del progetto Spinmate. L'iniziativa, guidata da Avesta Battery & Energy Engineering (ABEE), ha l'obiettivo di validare una linea pilota digitalizzata, scalabile, sostenibile, sicura ed economica, che porti all'assemblaggio su larga scala di celle e moduli di batterie allo stato solido (SSB) di generazione 4b (Gen 4b). Il ruolo di Comau. L'azienda torinese, anche grazie alla collaborazione di aziende, enti di ricerca e università, avrà il compito di definire le attrezzature e gli strumenti necessari per tagliare, impilare e gestire materiali di nuova generazione, come il litio metallico e gli elettroliti solidi, nel ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 1 marzo 2023), azienda dimazione industriale e robotica di proprietà del gruppo Stellantis, è entrata a far parte del. L'iniziativa, guidata da Avesta Battery & Energy Engineering (ABEE), ha l'obiettivo di validare una linea pilota digitalizzata, scalabile, sostenibile, sicura ed economica, che porti all'assemblaggio su larga scala di celle e moduli di(SSB) di generazione 4b (Gen 4b). Il ruolo di. L'azienda torinese, anche grazie alla collaborazione di aziende, enti di ricerca e università, avrà il compito di definire le attrezzature e gli strumenti necessari per tagliare, impilare e gestire materiali di nuova generazione, come il litio metallico e gli elettroliti solidi, nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Lo strano caso delle auto elettriche dei politici europei, ricaricate con un generatore a gasolio durante il verti… - TCommodity : Solo ora che hanno scoperto l’ovvio, ossia che Pechino tutela i propri costruttori di auto, i produttori europei cr… - GuidoDeMartini : ?? AUTO ELETTRICHE? IN ITALIA NON VANNO Gli italiani preferiscono sentire il rumore del motore e, soprattutto, quand… - GiannettiMarco : RT @romatoday: Auto elettriche: perché in Italia sono un flop - SalvatoreLukic : RT @ildelfinogiulio: Togliamo incentivi per acquistare auto elettriche togliamo crediti di imposta per ricerca&sviluppo crediti di imposta… -