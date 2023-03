Auto: a febbraio continua recupero mercato, immatricolazioni +17,5% (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. -(Adnkronos) - A gennaio il mercato Automobilistico italiano continua il recupero dei volumi persi nel 2022. Dopo il risultato positivo di gennaio, a febbraio - in base ai dati del Ministero delle Infrastrutture - sono state registrate 130.365 immatricolazioni pari a una crescita del 17,54% rispetto alle 110.915 unità di febbraio 2022, che invece aveva segnato -22,5% sull'anno precedente. I dati del primo bimestre 2023 portano la crescita cumulata a +18,2% con 258.689 veicoli nuovi rispetto ai 218.768 di gennaio-febbraio 2022. I trasferimenti di proprietà sono stati 413.223 a fronte di 406.956 passaggi registrati a febbraio 2022, con un aumento del 1,54%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 543.588, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. -(Adnkronos) - A gennaio ilmobilistico italianoildei volumi persi nel 2022. Dopo il risultato positivo di gennaio, a- in base ai dati del Ministero delle Infrastrutture - sono state registrate 130.365pari a una crescita del 17,54% rispetto alle 110.915 unità di2022, che invece aveva segnato -22,5% sull'anno precedente. I dati del primo bimestre 2023 portano la crescita cumulata a +18,2% con 258.689 veicoli nuovi rispetto ai 218.768 di gennaio-2022. I trasferimenti di proprietà sono stati 413.223 a fronte di 406.956 passaggi registrati a2022, con un aumento del 1,54%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 543.588, ha ...

