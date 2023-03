Auto a benzina e diesel, stop in Europa dal 2035: i paesi contro (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non solo l'Italia, ma anche gli altri paesi con una forte presenza di imprese del settore Auto, come la Germania e la Polonia, sono contrari Leggi su wired (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non solo l'Italia, ma anche gli altricon una forte presenza di imprese del settore, come la Germania e la Polonia, sono contrari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Anche grazie alle 100mila persone che in pochi giorni hanno firmato online e nei gazebo l’iniziativa della Lega, do… - MASE_IT : Domani a #Bruxelles, alla riunione degli ambasciatori dei Paesi Ue, l’Italia voterà contro la proposta di Regolamen… - FratellidItalia : ?? La netta posizione dell’Italia contro lo stop Ue alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035 ha smosso l’Eur… - biagiocinelli : RT @BugieAllaRovesc: @Zheloconti Non ci sarà nessuna identità digitale... Sono allarmismi per farvi accettare l'idea, ma il piano è saltato… - AndreaDePriamo : RT @FratellidItalia: ?? La netta posizione dell’Italia contro lo stop Ue alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035 ha smosso l’Europa… -