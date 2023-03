(Di mercoledì 1 marzo 2023) Alle 7.30 del mattino di oggi, 1 marzo, l' auotbus è rimastoto in piazzale Pontecorvo a Padova . È servito l'intervento della polizia locale per fargli fare retromarcia e liberare la. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #Padova Autista sbaglia strada, il bus di linea si incastra in centro storico FOTO - Gazzettino : Padova. Autista sbaglia strada, il bus si incastra a due passi dal Santo: traffico bloccato - LADY0FTHUNDER : coinquilina torna a casa e racconta la sua esperienza mistica di stamattina dove l'autista del bus sbaglia strada p… - BelfioreFabiano : RT @romatoday: Sbaglia strada, fa inversione di marcia e danneggia il bus. Nei guai un autista dell'Atac - andreastoolbox : Sbaglia strada, fa inversione di marcia e danneggia il bus. Nei guai un autista dell'Atac #strada, #Sbaglia #fa #di… -

Ma Lorenzoni non ha finito: ' La colpa non è dell'forestiero, è dell'azienda impreparata a gestire il servizio . Un navigatore a bordo no Se si mette alla guida uno che non è mai stato a ...Gli interrogativi risalgono al 2011, quando il suo ex, Manuel Araya, raccontò in un'... con un semplice cambio della guardia qui alla Moneda, sidi grosso. Qui, se l'esercito esce dalla ...Bergamin ricorda che ogniè consapevole del fatto che controllare la regolarità dei ... garantire la certezza della pena, fare in modo che chipaghi per il proprio errore, solo così ...

Padova. Autista sbaglia strada, il bus si incastra a due passi dal Santo: traffico bloccato ilgazzettino.it

PADOVA - Alle 7.30 del mattino di oggi, 1 marzo, l'auotbus è rimasto incastrato in piazzale Pontecorvo. È servito l'intervento della polizia locale per fargli ...«È gravissimo quanto successo stamattina a Pontecorvo alle 7.30: un mezzo della linea 14 incastrato in una curva di accesso al centro. Dove i bus non devono e non possono passare. Con la città paraliz ...