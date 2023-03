Austin Butler ha fatto piangere Riley Keough | la confessione della nipote di Elvis

(Di mercoledì 1 marzo 2023)svela, per la prima volta, cosa pensa dell’interpretazione dinei panni di suo nonnoPresley. E la reazione inaspettata che ha avuto. Foto LaPresse Toccare un’icona americana è un rischio enorme. Che può stroncare definitivamente una carriera sul nascere. Se l’icona in questione èPresley, poi, il rischio aumenta in modo esponenziale. Lo sa bene. Che ha giocato il tutto e per tutto. Consapevole di avere delle aspettative non indifferenti da soddisfare quando ha accettato di interpretare The King. Perché chi lo aspettava al varco nel film biograficodi Baz Luhrmann, non erano solo i fan. Ma anche tutta la famiglia del cantante. Ovvero l’ex moglie Priscilla Presley, la figlia ...

... I then had the privilege of telling his remarkable story on the big screen, along with my wonderful crafts teams, Tom Hanks and the phenomenal, who truly brought this rebel to life.

Riley Keough svela, per la prima volta, cosa pensa di Austin Butler nei panni di nonno Elvis Presley. E la reazione inaspettata che ha avuto.