Aurora Ramazzotti | il cambiamento che avvicina il parto | «Mi sento come se stessi fallendo» Cosa è successo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Aurora Ramazzotti, “sto malissimo”: la risposta che spiazza tutti - MCalcioNews : Aurora Ramazzotti: ultimo mese di gravidanza a riposo ma lo vive come un fallimento - nfamiglietti : Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker: l'intervento integrale - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, la sorpresa di nonna Michelle Hunziker a pochi giorni dal parto -

Immancabile, poi, la presenza della figlia della padrona di casa,, che nella scorsa puntata ha emozionato la madre fino alle lacrime, cantando un medley di brani di Lucio Battisti ...Mentre Michelle Hunziker impazza in tv con il suo personal show 'Michelle Impossible', la figlia, avuta dal matrimonio con Eros, vive le ultime settimane di una gravidanza che è diventata la più celebre d'Italia. Sportiva e dinamica, però, laha dovuto ...è vicina alla conclusione della sua gravidanza : il parto è previsto tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, quindi è ormai questione di poche settimane. Essendo un personaggio ...

Aurora Ramazzotti, a un mese dal parto: "D'ora in poi basta sport ma lo vivo come un fallimento" Today.it

Iodonna is dedicated to delivering high-quality information to you every day, thanks to the efforts of many journalists, graphic designers, and technicians. To make our news accessible, we use targete ...Seconda puntata per Michelle Impossible & Friends: accanto alla conduttrice svizzera Belen, la figlia Aurora, Serena Autieri, Katia Follesa e Claudio Bisio.