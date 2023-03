Aurora Ramazzotti | il cambiamento che avvicina il parto | «Mi sento come se stessi fallendo…» Cosa è successo

(Di mercoledì 1 marzo 2023)è vicinissima al. Tra poche settimane (o forse prima) la conduttrice potrà abbracciare il bebè che la renderà mamma per la prima volta. La figlia di Michelle Hunziker ha trascorso otto mesi in tranquillità; la gravidanza serena le ha dato la possibilità di non abbandonare mai lo sport e gli allenamenti intensivi (sempre alla portata della sua condizione fisica). Tuttavia ora cambiano le carte in tavola.comincia a sentire tutta la stanchezza causata dal pancione «esplosivo» e per questo motivo ha confidato ai fan di sentire la necessità di mettere in pausa gli allenamenti nonostante l’influencer lo vedaun «fallimento». Le parole diLa compagna di Goffredo Cerza ha dovuto prendere la dura decisione di fermarsi con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Aurora Ramazzotti, “sto malissimo”: la risposta che spiazza tutti - MCalcioNews : Aurora Ramazzotti: ultimo mese di gravidanza a riposo ma lo vive come un fallimento - nfamiglietti : Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker: l'intervento integrale - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, la sorpresa di nonna Michelle Hunziker a pochi giorni dal parto -

è vicinissima al parto . Tra poche settimane (o forse prima) la conduttrice potrà abbracciare il bebè che la renderà mamma per la prima volta. La figlia di Michelle Hunziker ha ...Michelle Impossible & Friends: torna ancheMa non finisce qui, visto che nella seconda puntata di Michelle Impossible & Friends di Michelle Hunziker ci sarà anche il ritorno di ...: pausa dallo sport a pochi giorni dal parto: "Bisogna riconoscere quando fermarci per farci del bene" La figlia di Michelle Hunziker ed Erosha deciso di sospendere l'...

Aurora Ramazzotti, a un mese dal parto: "D'ora in poi basta sport ma lo vivo come un fallimento" Today.it

Iodonna is dedicated to delivering high-quality information to you every day, thanks to the efforts of many journalists, graphic designers, and technicians. To make our news accessible, we use targete ...Seconda puntata per Michelle Impossible & Friends: accanto alla conduttrice svizzera Belen, la figlia Aurora, Serena Autieri, Katia Follesa e Claudio Bisio.