Aurora Ramazzotti dice basta allo sport in gravidanza | “Conoscere e ascoltare il proprio corpo”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) È iniziato il conto alla rovescia in vista del parto di, che ad aprile 2023 darà alla luce un maschio, frutto dell’amore con Goffredo Cerza, a cui è legata da cinque anni. Nonostante il pancione sia ormai evidente, lei fino ad ora ha cercato di modificare poco le sue abitudini e non ha rinunciato all’allenamento fisico, che lei ritiene fondamentale, anche per la mente. Ora, però, è stata costretta a prendere una decisione che le costa molto, ma inevitabile: deve fermarsi, almeno fino alle prime settimane di vita del suo bambino. È stata lei stessa ad annunciarlo tramite una Instagram Story, dove lei è costantemente presente e dove ha aggiornato in questi mesi i suoi follower sull’andamento dellae sulle sensazioni provate in questo periodo così particolare per lei. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Aurora Ramazzotti, “sto malissimo”: la risposta che spiazza tutti - MCalcioNews : Aurora Ramazzotti: ultimo mese di gravidanza a riposo ma lo vive come un fallimento - nfamiglietti : Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker: l'intervento integrale - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, la sorpresa di nonna Michelle Hunziker a pochi giorni dal parto -

è vicinissima al parto . Tra poche settimane (o forse prima) la conduttrice potrà abbracciare il bebè che la renderà mamma per la prima volta. La figlia di Michelle Hunziker ha ...Michelle Impossible & Friends: torna ancheMa non finisce qui, visto che nella seconda puntata di Michelle Impossible & Friends di Michelle Hunziker ci sarà anche il ritorno di ...: pausa dallo sport a pochi giorni dal parto: "Bisogna riconoscere quando fermarci per farci del bene" La figlia di Michelle Hunziker ed Erosha deciso di sospendere l'...

Aurora Ramazzotti, a un mese dal parto: "D'ora in poi basta sport ma lo vivo come un fallimento" Today.it

Aurora Ramazzotti è vicinissima al parto. Tra poche settimane (o forse prima) la conduttrice potrà abbracciare il bebè che la renderà mamma per la ...Iodonna is dedicated to delivering high-quality information to you every day, thanks to the efforts of many journalists, graphic designers, and technicians. To make our news accessible, we use targete ...