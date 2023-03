Aumento della tariffa irrigua da parte del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara con il parere contrario di CIA, Coldiretti, Confagricoltura e Copagri (Di mercoledì 1 marzo 2023) Taranto. Il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, con il parere contrario di CIA Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti, Confagricoltura e Copagri, ha deciso, in maniera unilaterale, l’Aumento della tariffa irrigua sull’impianto Sinni Metaponto Uno per l’anno 2023. Già il 29 dicembre 2022 il Consorzio di Bonifica, in maniera del tutto arbitraria rispetto ad un contratto già sottoscritto, ha deliberato di applicare un conguaglio sulle tariffe 2022 giustificandolo con l’Aumento dei costi energetici, trovando la ferma opposizione delle Organizzazioni. Ora, come se non bastasse, la ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 1 marzo 2023)nto. Ildi, con ildi CIA Confederazione Italiana Agricoltori,, ha deciso, in maniera unilaterale, l’sull’impianto Sinni Metaponto Uno per l’anno 2023. Già il 29 dicembre 2022 ildi, in maniera del tutto arbitraria rispetto ad un contratto già sottoscritto, ha deliberato di applicare un conguaglio sulle tariffe 2022 giustificandolo con l’dei costi energetici, trovando la ferma opposizione delle Organizzazioni. Ora, come se non bastasse, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pfmajorino : Molti da fuori spingono su conflitti nel #PD sul tema della guerra. Scommetto che su invio delle armi all'Uc (che p… - ZZiliani : CONCORSO FORMALE-REATO CONTINUATO: aumento di 1/3 della pena del più grave fra i reati commessi CONCURSUS DELINQUEN… - michele_geraci : Valore delle Esportazioni Stime UE = $380bn Realtà = $628bn Un errore di $250bn! Aumento casse della Russia paga… - TgrRaiVeneto : Via libera della Commissione per un regime di sostegno di Stato alle imprese dell'isola, messe in ginocchio dall'au… - giozomparelli : RT @pfmajorino: Molti da fuori spingono su conflitti nel #PD sul tema della guerra. Scommetto che su invio delle armi all'Uc (che praticame… -