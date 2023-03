Atti di bullismo ad un 13enne | la dura reazione della madre sui social

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 1 marzo 2023) : «Fino ad ora ho sempre preferito attendere, nella speranza che la questione rientrasse» Un ragazzino di 13 anni di Maniago, in provincia di Pordenone, è stato oggetto di minacce e dida parte di alcuni coetanei. Il giovane sarebbe stato vittima di vessazioni sia a scuola, dove gli sarebbero stati anche abbassati i pantaloni, che suicon minacce del tipo “Ti diamo fuoco”. La scuola è subito intervenuta, convocando i responsabili e le rispettive famiglie, che ora rischiano ripercussioni per non aver vigilato sul comportamento dei figli. Leggi anche: Vladimir Putin, le indiscrezioni sulla sua vita privata con Alina Kabaeva A denunciare la vicenda era stata la mammavittima, raccontando che suiha scritto: «Le vessazioni sono iniziate già due anni fa: ci furono calci e pugni conditi da ...