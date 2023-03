Attanasio | Fontana | ' uomo di pace al servizio delle Istituzioni | grati a Iacovacci' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - L'ambasciatore Luca Attanasio, "dial, era fortemente convinto che quella diplomatica fosse una vera e propria missione, da portare avanti rivolgendo una particolare attenzione soprattutto verso i bisognosi". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo, commemorando in Aula l'ambasciatore ucciso due anni fa. "In questa prospettiva, ha sempre sostenuto -ha aggiunto il numero uno dell'Assemblea di Montecitorio- l'esigenza di potenziare i programmi di cooperazione internazionale per uno sviluppo equo e sostenibile del continente africano. A distanza di due anni dalla tragica scomparsa, ne ricordiamo con commozione sincera la sua passione ideale, il suo entusiasmo, il forte senso umanitario e di solidarietà che ...