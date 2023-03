Attacchi con i droni in territorio russo. Kiev: «L’Ucraina non colpisce la Russia». Mosca: «Non gli crediamo» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Continua il botta e risposta tra le autorità ucraine e quelle di Mosca dopo la serie di incursioni con droni, avvenute nel territorio della Federazione Russa. Il consigliere del capo dell’ufficio del presidente ucraino, Mikhail Podolyak, ha negato su Twitter le accuse secondo cui Kiev avrebbe attaccato ieri, 28 febbraio, le regione russe. «L’Ucraina sta conducendo una guerra difensiva per liberare tutti i suoi territori», ha affermato Podolyak, per il quale in Russia stanno crescendo processi di panico e disintegrazione, «una manifestazione dei quali è un aumento degli Attacchi interni da parte di oggetti volanti non identificati contro strutture infrastrutturali». La Russia, dal canto suo, ha invece ribadito di non credere a quanto detto dal ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 marzo 2023) Continua il botta e risposta tra le autorità ucraine e quelle didopo la serie di incursioni con, avvenute neldella Federazione Russa. Il consigliere del capo dell’ufficio del presidente ucraino, Mikhail Podolyak, ha negato su Twitter le accuse secondo cuiavrebbe attaccato ieri, 28 febbraio, le regione russe. «sta conducendo una guerra difensiva per liberare tutti i suoi territori», ha affermato Podolyak, per il quale instanno crescendo processi di panico e disintegrazione, «una manifestazione dei quali è un aumento degliinterni da parte di oggetti volanti non identificati contro strutture infrastrutturali». La, dal canto suo, ha invece ribadito di non credere a quanto detto dal ...

