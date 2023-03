(Di mercoledì 1 marzo 2023), mercoledì 1° marzo, Lorenzofa il suo debutto all’ATP 250 dicontro lo spagnolo Jaume, nel match valido per il secondo turno del torneo. Il numero due del tennis italiano è intenzionato a riscattarsi dalle recenti prestazioni al di sotto delle aspettative, che hanno segnato in negativo il suo percorso a Buenos Aires prima e a Rio de Janeiro poi. Riuscirà Lorenzo a scrollarsi di dosso la tensione accumulata di recente mostrando finalmente il suo tennis al pubblico sudamericano? Di seguito le informazioni sull’orario di inizio el’incontrodell’ATP2023 in televisione e in. Leggi anche: Come e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : ATP Santiago: dove vedere Musetti-Munar oggi in TV e in streaming - News24_it : Atp Santiago: Cecchinato avanti, Fognini eliminato - iconanews : Atp Santiago: Cecchinato avanti, Fognini eliminato - Agenzia_Ansa : Marco Cecchinato accede agli ottavi del torneo Atp 250 di Santiago del Cile, mentre viene subito eliminato Fabio Fo… - glooit : Atp Santiago: Cecchinato avanti, Fognini eliminato leggi su Gloo -

Tennis La terra di Rio aveva portato in qualche modo un pizzico di fortuna e una buona dose di ...Djere all'esordio a Buenos Aires lascia strada al primo turno anche a Tomas Etcheverry a. ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco dell'didi mercoledì 1 marzo. Esordio in terra cilena per Lorenzo Musetti , accreditato della testa di serie numero uno, che scenderà in campo direttamente al secondo turno contro lo spagnolo ...Il tabellone diIl tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022

Atp Santiago: Cecchinato avanti, Fognini eliminato - Ultima Ora Agenzia ANSA

Bella vittoria di Marco Cecchinato al primo turno dell’ATP 250 di Santiago. Sulla terra rossa cilena, l’azzurro (n.91 del ranking) gioca una buonissima partita contro l’argentino Facundo Bagnis (n.94 ...Bella vittoria di Marco Cecchinato al primo turno dell’ATP 250 di Santiago. Sulla terra rossa cilena, l’azzurro (n.91 del ranking) gioca una buonissima partita contro l’argentino Facundo Bagnis (n.94 ...