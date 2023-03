ATP Santiago 2023: Lorenzo Musetti è entrato in un tunnel. Altra sconfitta al turno d’esordio contro Munar (Di mercoledì 1 marzo 2023) Terza sconfitta consecutiva per Lorenzo Musetti. Il toscano, all’ATP 250 di Santiago del Cile, perde di nuovo all’esordio (che in questo caso assume la forma di secondo turno), dopo che era già accaduto a Rio de Janeiro, mentre a Buenos Aires era arrivato ai quarti. Stavolta a superarlo è lo spagnolo Jaume Munar, vincitore con un doppio 6-4 che archivia la Gira Sudamericana del numero 2 d’Italia in maniera non certo positiva. Nel primo set il break di Munar arriva subito, con ampie concessioni di Musetti che sbaglia tutto il possibile di dritto. L’azzurro un paio di volte prova a riprendersi il maltolto, nel quarto game ha anzi tre palle del controbreak di fila, ma solo su una di queste lo spagnolo non concede chance; nelle altre due ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Terzaconsecutiva per. Il toscano, all’ATP 250 didel Cile, perde di nuovo all’esordio (che in questo caso assume la forma di secondo), dopo che era già accaduto a Rio de Janeiro, mentre a Buenos Aires era arrivato ai quarti. Stavolta a superarlo è lo spagnolo Jaume, vincitore con un doppio 6-4 che archivia la Gira Sudamericana del numero 2 d’Italia in maniera non certo positiva. Nel primo set il break diarriva subito, con ampie concessioni diche sbaglia tutto il possibile di dritto. L’azzurro un paio di volte prova a riprendersi il maltolto, nel quarto game ha anzi tre palle delbreak di fila, ma solo su una di queste lo spagnolo non concede chance; nelle altre due ...

