ATP Santiago 2023 | buona la prima per Marco Cecchinato | l’azzurro sconfigge Bagnis in tre set

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Bella vittoria dial primo turno dell’ATP 250 di. Sulla terra rossa cilena,(n.91 del ranking) gioca una buonissima partita contro l’argentino Facundo(n.94 al mondo) e si impone per 6-2 3-6 7-6(3) in due ore e 21 minuti di gioco. Da segnalare i tre match point sprecati dasul 5-2 nel terzo set (sul servizio dell’avversario), conche è stato poi abile a ritrovare la lucidità necessaria per aggiudicarsi l’incontro al tie-break decisivo. Al prossimo turno il nostro portacolori sfiderà il brasiliano Thiago Monteiro, uscito vincitore dalla sfida contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Pronti, via esi porta subito sul 2-0.cerca di restare nel set ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : Prima vittoria a livello #ATP per ???? Riccardo #Bonadio, che a Santiago batte Galan 6-3 7-6! ?? #tennis | #ChileOpen… - livetennisit : ATP 250 Santiago: buona la prima per Marco Cecchinato - Ubitennis : ATP Santiago: tra alti e (tanti) bassi Cecchinato supera Bagnis e si guadagna il secondo turno - sportface2016 : #AtpSantiago | Dopo la sconfitta di Fognini, arriva la vittoria di #Cecchinato. Il tennista palermitano ha sconfitt… - sportface2016 : #AtpSantiago | L'ordine di gioco di mercoledì 1 marzo con Lorenzo #Musetti -

Tennis La terra di Rio aveva portato in qualche modo un pizzico di fortuna e una buona dose di ...Djere all'esordio a Buenos Aires lascia strada al primo turno anche a Tomas Etcheverry a. ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco dell'didi mercoledì 1 marzo. Esordio in terra cilena per Lorenzo Musetti , accreditato della testa di serie numero uno, che scenderà in campo direttamente al secondo turno contro lo spagnolo ...Il tabellone diIl tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022

Bella vittoria di Marco Cecchinato al primo turno dell’ATP 250 di Santiago. Sulla terra rossa cilena, l’azzurro (n.91 del ranking) gioca una buonissima partita contro l’argentino Facundo Bagnis (n.94 ...Atp Santiago 2023: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 1 marzo con Lorenzo Musetti. Ecco le partite in programma.