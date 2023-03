ATP Dubai 2023: programma e ordine di gioco giovedì 2 marzo con Sonego-Zverev (Di mercoledì 1 marzo 2023) È stato ufficialmente pubblicato il programma dell’ATP 500 di Dubai per quel che concerne giovedì 2 marzo, giornata in cui avranno luogo i match di quarti di finale. Si partirà alle ore 12:oo italiane con il nostro Lorenzo Sonego: dopo il bel successo ottenuto al secondo turno contro Felix Auger-Aliassime, il torinese dovrà replicare l’impresa contro Alexander Zverev, avversario con cui ha perso 6-3 6-3 nel loro unico precedente (Monte-Carlo 2021). Subito dopo, sarà la volta del campione in carica Andrey Rublev, atteso dalla sfida all’olandese Botic van de Zandschulp. In sessione serale, non prima delle 16:00, Novak Djokovic se la vedrà contro Pavel Kotov o Hubert Hukacz. Il programma sarà poi chiuso da Daniil Medvedev o Alexander Bublik: il vincente di questo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) È stato ufficialmente pubblicato ildell’ATP 500 diper quel che concerne, giornata in cui avranno luogo i match di quarti di finale. Si partirà alle ore 12:oo italiane con il nostro Lorenzo: dopo il bel successo ottenuto al secondo turno contro Felix Auger-Aliassime, il torinese dovrà replicare l’impresa contro Alexander, avversario con cui ha perso 6-3 6-3 nel loro unico precedente (Monte-Carlo 2021). Subito dopo, sarà la volta del campione in carica Andrey Rublev, atteso dalla sfida all’olandese Botic van de Zandschulp. In sessione serale, non prima delle 16:00, Novak Djokovic se la vedrà contro Pavel Kotov o Hubert Hukacz. Ilsarà poi chiuso da Daniil Medvedev o Alexander Bublik: il vincente di questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : ATP Dubai 2023: programma e ordine di gioco giovedì 2 marzo con #Sonego-#Zverev - infoitsport : Sonego-Zverev in tv: data, orario, canale e diretta streaming quarti di finale Atp Dubai 2023 - infoitsport : Sonego nei quarti a Dubai, battuto il n.9 Atp Auger - infoitsport : Sonego-Zverev all'ATP di Dubai 2023: dove vedere il match in tv e streaming - Tennis_Ita : ATP Dubai, Djokovic supera Griekspoor in scioltezza e vola ai quarti -