ATP Dubai 2023 | Lorenzo Sonego regola in due set Felix Auger-Aliassime ed approda ai quarti!

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Gli ottavi di finale del tabellone principale del torneoDuty Free Tennis Championshipsdi tennis, di categoria ATP 500, in corso a, Emirati Arabi Uniti, sul cemento outdoor, premiano l’azzurro, che schianta il canadese, testa di serie numero 4, con il punteggio di 7-6 (4) 6-4 dopo un’ora e 55 minuti di gioco ed ai quarti affronterà il tedesco Alexander Zverev. Il primo parziale vede i servizi dominare: in dodici giochi sono appena dieci i punti vinti in risposta, ed ovviamente non c’è traccia di palle break. Le statistiche cambiano al tie break: su undici punti giocati quattro vengono vinti in risposta.scappa sul 2-0 e tiene il minibreak di margine fino al 5-3. Il canadese ...

, i risultati di oggi del 2° turno Andrey Rublev (2) vs Alejandro D avidovich Fokina 1 - 6, 7 - 6, 7 - 6 Lorenzo Sonego vs Felix Auger - Aliassime (4) 7 - 6, 6 - 4 Novak Djokovic (1) vs ...Felix ha esordito ieri nel torneodied ha faticato più del previsto per battere l'americano Cressy. Il giovane nord americano ha vinto in ben tre ore di gioco con il risultato di 7 - 6;3 - ...In quell'occasione Sonego riuscì a vincere appena 5 game, ma forse le condizioni outdoor dell'500 dipotrebbero essere più favorevoli rispetto all'indoor olandese. Intanto i bookmakers ...

ATP Dubai, i risultati di oggi: Sonego ai quarti, battuto Auger-Aliassime in due set Sky Sport

Il 27enne azzurro supera il canadese agli ottavi con il punteggio di 7-6 (4), 6-4: si giocherà un posto in semifinale contro il tedesco Zverev ...DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) - Un ottimo Lorenzo Sonego strappa il pass per i quarti nell'Atp 500 di Dubai, superando Felix Auger-Aliassime in 7-6(4), 6-4 dopo due ore di gioco. Entra tra i migliori ...