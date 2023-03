ATP Dubai 2023 | Djokovic implacabile vola ai quarti | Griekspoor spazzato via

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Novakin versione cannibale quello ammirato oggi all’ATP 500 di: dopo aver rischiato grosso ieri contro Tomas Machac, il numero 1 del mondo rifila un severo 6-2 6-3 al malcapitato Tallon, il quale nulla può contro una strepitosa prestazione del 22 volte campione Slam, in grado di difendere il campo come se avesse 20 anni e capace di far letteralmente impazzire il piano tattico del suo rivale. Il 35enne di Belgrado raggiunge, così, idi finale nella manifestazione emira e si prepara ad affrontare uno tra Pavel Kotov e Hubert Hurkacz. Il suo bilancio stagionale è, fin qui, un perfetto 14-0: sarà in grado qualcuno di batterlo a? Il primo set giocato daè praticamente perfetto, iniziato con un letale parziale di 12 punti a 2 che gli ha ...