Atp di Monterrey e Santiago del Cile: i risultati degli Azzurri del tennis (Di mercoledì 1 marzo 2023) Camila Giorgi esce subito dal torneo Wta 250 di Monterrey, in Messico. La 31enne tennista maceratese n.46 al mondo è stata eliminata 6-4 7-5 dalla 25enne rumena Elena-Gabriela Ruse (n.160). Ko sul cemento messicano anche Lucia Bronzetti: la 24enne romagnola n.68 in Wta è stata battuta 6-1 6-0 dalla 35enne tedesca Tatjana Maria (n.73), domani avversaria di Elisabetta Cocciaretto (n.49). La 22enne fermana al primo turno ha superato 7-5 6-2 la 23enne spagnola Marina Bassols Ribera (n.124). Marco Cecchinato accede agli ottavi del torneo Atp 250 di Santiago del Cile, mentre viene subito eliminato Fabio Fognini. Il 30enne tennista siciliano n.91 al mondo ha battuto 6-2 3-6 7-6(7-3) in due ore e 19 minuti di gioco il 32enne argentino Facundo Bagnis (n.94) e stasera sfiderà il 28enne brasiliano Thiago Monteiro ...

