ATP Acapulco: dove vedere Berrettini-Ymer oggi in TV e in streaming

Dopo aver superato agevolmente l'ostacolo Molcan al primo turno, Matteo Berrettini scende di nuovo in campo quest'oggi all'ATP 500 di Acapulco per affrontare lo svedese Elias Ymer nella sfida valida per il secondo turno. Per The Hammer è il primo torneo ufficiale dopo la cocente eliminazione subita al primo turno dell'Australian Open per mano di Sir Andy Murray, era dunque importante cominciare subito col piede giusto in Messico. Sulla carta anche questa notte l'azzurro parte con i favori del pronostico contro l'avversario svedese, non ancora abituato a giocare sui livelli che competono all'azzurro. Di seguito le informazioni sull'orario di inizio e dove vedere Berrettini-Ymer dell'ATP Acapulco 2023 oggi in ...

