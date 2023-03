ATP Acapulco 2023 | risultati 28 febbraio | Elias Ymer ed Alex De Minaur sfideranno Matteo e Jacopo Berrettini

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Nella notte italiana è stato completato il primo turno del tabellone principale del torneo Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBCdi tennis, di categoria ATP 500, in corso ad, in Messico: sette gli incontri disputati, con due azzurri vittoriosi ed uno sconfitto. Nella parte alta del main draw lo statunitense Mackenzie McDonald regola il lucky loser azzurro Luciano Darderi col punteggio di 6-4 6-2 ed agli ottavi giocherà il derby col connazionale Brandon Nakashima, che piega il tedesco Daniel Altmaier con lo score di 6-3 3-6 6-1. Nella parte bassa del tabellone il lucky loser svedeserimonta il transalpino Adrian Mannarino con lo score di 5-7 6-3 6-4 ed agli ottavi se la vedrà con l’azzurro, che approfitta del ritiro dello slovacco ...

È stata una 'non partita' il ritorno di Matteo Berrettini, contro lo slovacco Alex Molcan. Un incontro, quello del primo turno dell'Ato 500 di, in Messico, che ha visto prevalere l'azzurro per 6 - 1 1 - 0 in 44 minuti, prima che l'avversario alzasse bandiera bianca per un presunto problema al polso.

Niente da fare per Luciano Darderi (n.184 del mondo). L'azzurro, ripescato da lucky loser dopo la rinuncia dello spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del ranking) a causa di un infortunio alla coscia a Rio de ...