ATP Acapulco 2023, con chi giocherà Matteo Berrettini al 2° turno? Tabellone e prossimi avversari (Di mercoledì 1 marzo 2023) Buona la prima per Matteo Berrettini. L'azzurro, dopo un mese di assenza, è tornato a giocare nel massimo circuito internazionale e il primo turno affrontato ad Acapulco (Messico) è stato convincente: il romano si è imposto per 6-0 1-0 contro lo slovacco Alex Molcan che, nel corso del secondo game del secondo set, si è ritirato per un imprecisato problema alla mano. Tuttavia, resta l'ottima prestazione di Berrettini, parso decisamente più mobile e con il tempo giusto sulla palla, rispetto a quella poco fortunata partita contro lo scozzese Andy Murray a Melbourne (Australia). Sulla sua strada ci sarà lo svedese Elias Ymer. La sfida andrà in scena nella notte italiana tra il 1° e il 2 marzo. Ymer è stato ripescato nel Tabellone principale, dopo aver perso nelle qualificazioni, grazie ...

