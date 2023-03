Atletico, un attaccante può partire (Di mercoledì 1 marzo 2023) Alvaro Morata può lasciare l'Atletico Madrid a fine stagione: nei prossimi mesi, evidenzia la stampa spagnola, sarà valutata... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 marzo 2023) Alvaro Morata può lasciare l'Madrid a fine stagione: nei prossimi mesi, evidenzia la stampa spagnola, sarà valutata...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MondoCalcio81 : Secondo @90min_Football l’Atletico Madrid sarebbe fortemente interessato ad Adama Traoré, attaccante spagnolo class… - sportli26181512 : Atletico Madrid - Joao Felix, terra bruciata tra i due: Joao Felix non è molto gradito in casa Colchoneros. Secondo… - sportli26181512 : Atletico Madrid, per l'attacco si guarda in Belgio: L'Atletico Madrid è interessato a Ferran Jutglà, giovane attacc… - MondoCalcio81 : Mateo Retegui, attaccante argentino classe 1999 di proprietà del Boca Juniors ma attualmente in prestito secco fino… - sportli26181512 : Chelsea, Joao Felix vuole rimanere: 'All'Atletico non cantavano mai per me': Joao Felix vuole solo il Chelsea. L'at… -