Atletico Madrid, per l'attacco si pensa ad un ex Barça (Di mercoledì 1 marzo 2023) Come riportato da 90min, l'Atletico Madrid è interessato a chiudere il trasferimento di Adama Traoré durante la finestra estiva... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 marzo 2023) Come riportato da 90min, l'è interessato a chiudere il trasferimento di Adama Traoré durante la finestra estiva...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Atletico Madrid, per l'attacco si pensa ad un ex Barça: Come riportato da 90min, l'Atletico Madrid è interessato a… - Meowgeta : @StokeyyG2 ?????????????? : Manchester United ???? : Atletico Madrid ???? : Juventus ???? : None ???? : Bvb ???? : None ???? : None - UfcKebab : ?????????????? : none ???? : Atletico de Madrid ???? : loooool none ???? : Baguette munchers, none ???? : none ???? : PSV ???? : loooo… - colorofmyseason : @StokeyyG2 Arsenal Atletico Madrid Napoli None Bayern Munich None None - TsholofeloSeit5 : @ChampionsLeague Di Maria assit vs Atletico madrid 14/15 -