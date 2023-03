Atletica: Tamberi ha scelto Ciotti come nuovo allenatore (Di mercoledì 1 marzo 2023) L'olimpionico azzurro dell'alto: "Tra noi tantissime affinità tecniche" ROMA - Gianmarco Tamberi ha deciso di affidarsi a Giulio Ciotti, attuale allenatore della nazionale per il settore salto in alto. Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) L'olimpionico azzurro dell'alto: "Tra noi tantissime affinità tecniche" ROMA - Gianmarcoha deciso di affidarsi a Giulio, attualedella nazionale per il settore salto in alto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaSange : RT @atleticaitalia: ???? L’annuncio di Gianmarco Tamberi: “Ho scelto Giulio Ciotti come guida tecnica”. Il campione olimpico dell'alto sarà a… - sportface2016 : #Atletica | Giulio #Ciotti è il nuovo allenatore di Gianmarco #Tamberi - pjvazel : RT @abuongi: #Atletica Gianmarco Tamberi announces his new coach: it’s Giulio Ciotti, 46, six times italian champion with, 2.31 pb La scel… - Gazzetta_it : RT @abuongi: #Atletica Gianmarco Tamberi announces his new coach: it’s Giulio Ciotti, 46, six times italian champion with, 2.31 pb La scel… - abuongi : #Atletica Gianmarco Tamberi announces his new coach: it’s Giulio Ciotti, 46, six times italian champion with, 2.31… -

Atletica: Tamberi ha scelto Ciotti come nuovo allenatore "La mia scelta per la guida tecnica è ricaduta su di lui per le tantissime affinità tecniche che ci uniscono - ha dichiarato Tamberi, olimpionico a Tokyo e guidato per anni dal padre Marco - Giulio ... Atletica, Giulio Ciotti è il nuovo allenatore di Gianmarco Tamberi Gianmarco Tamberi ha un nuovo allenatoe ed è Giulio Cotti. È stato il campione olimpico di Tokyo ad annunciare ...colui che è l'attuale referente tecnico dei salti per la Nazionale azzurra di atletica. '... Atletica, al via dal 2 marzo gli Europei indoor 2023. Jacobs guida la squadra azzurra ... 12 di loro vantano un accredito stagionale tra i migliori cinque, sono Catalin Tecuceanu negli 800 metri, Stefano Sottile nell'alto, orfano di Gianmarco Tamberi che ha deciso a priori di non ... "La mia scelta per la guida tecnica è ricaduta su di lui per le tantissime affinità tecniche che ci uniscono - ha dichiarato, olimpionico a Tokyo e guidato per anni dal padre Marco - Giulio ...Gianmarcoha un nuovo allenatoe ed è Giulio Cotti. È stato il campione olimpico di Tokyo ad annunciare ...colui che è l'attuale referente tecnico dei salti per la Nazionale azzurra di. '...... 12 di loro vantano un accredito stagionale tra i migliori cinque, sono Catalin Tecuceanu negli 800 metri, Stefano Sottile nell'alto, orfano di Gianmarcoche ha deciso a priori di non ... Atletica: Tamberi ha scelto Ciotti come nuovo allenatore ... Lo Speciale Tamberi svela gli obiettivi: "Tre gare per fare qualcosa di pazzesco" Il bis olimpico a Parigi, il Mondiale a Budapest e il titolo europeo a Roma. Gianmarco Tamberi non nasconde i suoi prossimi obiettivi. La medaglia d'oro di Tokyo ha annunciato la sua nuova guida tecni ... Atletica, Giulio Ciotti è il nuovo allenatore di Gianmarco Tamberi Gianmarco Tamberi ha un nuovo allenatoe ed è Giulio Cotti. È stato il campione olimpico di Tokyo ad annunciare questo nuovo sodalizio con colui che è l’attuale referente tecnico dei salti per la ... Il bis olimpico a Parigi, il Mondiale a Budapest e il titolo europeo a Roma. Gianmarco Tamberi non nasconde i suoi prossimi obiettivi. La medaglia d'oro di Tokyo ha annunciato la sua nuova guida tecni ...Gianmarco Tamberi ha un nuovo allenatoe ed è Giulio Cotti. È stato il campione olimpico di Tokyo ad annunciare questo nuovo sodalizio con colui che è l’attuale referente tecnico dei salti per la ...