Atletica, Giulio Ciotti è il nuovo allenatore di Gianmarco Tamberi (Di mercoledì 1 marzo 2023) Gianmarco Tamberi ha un nuovo allenatoe ed è Giulio Cotti. È stato il campione olimpico di Tokyo ad annunciare questo nuovo sodalizio con colui che è l’attuale referente tecnico dei salti per la Nazionale azzurra di Atletica. “Cercavo una persona che fosse affine a me e alla mia tecnica di salto” ha detto il 30enne di Civitanova Marche. Ciotti, classe ’76, nella sua carriera agonistica vanta un personale di 2,31 metri e ben sei titoli nazionali, oltre ad un argento ai Giochi del Mediterraneo del 2001. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023)ha unallenatoe ed èCotti. È stato il campione olimpico di Tokyo ad annunciare questosodalizio con colui che è l’attuale referente tecnico dei salti per la Nazionale azzurra di. “Cercavo una persona che fosse affine a me e alla mia tecnica di salto” ha detto il 30enne di Civitanova Marche., classe ’76, nella sua carriera agonistica vanta un personale di 2,31 metri e ben sei titoli nazionali, oltre ad un argento ai Giochi del Mediterraneo del 2001. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Atletica | Giulio #Ciotti è il nuovo allenatore di Gianmarco #Tamberi - pjvazel : RT @abuongi: #Atletica Gianmarco Tamberi announces his new coach: it’s Giulio Ciotti, 46, six times italian champion with, 2.31 pb La scel… - Gazzetta_it : RT @abuongi: #Atletica Gianmarco Tamberi announces his new coach: it’s Giulio Ciotti, 46, six times italian champion with, 2.31 pb La scel… - abuongi : #Atletica Gianmarco Tamberi announces his new coach: it’s Giulio Ciotti, 46, six times italian champion with, 2.31… - atleticaitalia : ???? L’annuncio di Gianmarco Tamberi: “Ho scelto Giulio Ciotti come guida tecnica”. Il campione olimpico dell'alto sa… -