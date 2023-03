Atletica, Giulio Ciotti è il nuovo allenatore di Gianmarco Tamberi: “Subito in sintonia, mio padre andava sostituito” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Cambiamento in vista per la nuova stagione per Gianmarco Tamberi: il Campione Olimpico in carica nel salto in alto avrà al suo fianco un nuovo allenatore, con l’ex altista Giulio Ciotti (classe 1976) che sostituirà il padre di ‘Gimbo’, Marco Tamberi. Un cambiamento inevitabile vista l’incrinatura del rapporto tra i due, ma con un chiaro obiettivo: migliorare da un punto di vista atletico e professionale, con l’ausilio di un allenatore “tecnico” come Ciotti. “Ci siamo trovati Subito in sintonia sulla parte tecnica negli allenamenti svolti insieme negli ultimi mesi, per le affinità che ha con il mio modo di saltare, improntato alla velocità – ha esordito Tamberi, nelle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Cambiamento in vista per la nuova stagione per: il Campione Olimpico in carica nel salto in alto avrà al suo fianco un, con l’ex altista(classe 1976) che sostituirà ildi ‘Gimbo’, Marco. Un cambiamento inevitabile vista l’incrinatura del rapporto tra i due, ma con un chiaro obiettivo: migliorare da un punto di vista atletico e professionale, con l’ausilio di un“tecnico” come. “Ci siamo trovatiinsulla parte tecnica negli allenamenti svolti insieme negli ultimi mesi, per le affinità che ha con il mio modo di saltare, improntato alla velocità – ha esordito, nelle ...

