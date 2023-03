(Di mercoledì 1 marzo 2023) Gianmarcoha scelto il suoallenatore. Il campione olimpico dell’alto sarà seguito da, ex saltatore e attuale collaboratore del settore tecnico nazionale. Ad annunciarlo è lo stesso, che racconta: “Ci siamo trovati subito in sintonia sulla parte tecnica negli allenamenti svolti insieme negli ultimi mesi, per le affinità che ha con il mio modo di saltare, improntato alla velocità. Era importante trovare qualcuno che potesse condividere questo percorso. Da tecnico si è sempre informato negli anni scorsi, interfacciandosi con mio papà Marco, che mi allenava, e con me. L’obiettivo è di perfezionare il mio salto, senza rivoluzionarlo, per renderlo il migliore possibile. Mi serve qualcuno che mi aiuti ad analizzarlo durante l’allenamento e in gara”. Azzurro della ...

Adesso è ufficiale: Giulio Ciotti è il nuovo allenatore di Gianmarco Tamberi. "" era rimasto senza coach dopo l'interruzione del rapporto con il padre - allenatore poco prima dei Mondiali: "Eravamo sul filo da anni. Abbiamo bisogno di battere strade diverse. Ognuno seguirà ...Professionista molto noto nell'ambiente dell'leggera, Ciotti vanta un personale di 2.31 e 6 titoli di campione italiano assoluto. Nel team dici saranno anche Michele Palloni (...Ora voglio provare a conquistare il titolo mondiale a Budapest che mi manca, vincere un'altra Olimpiade e anche l'europeo in casa a Roma, che ha il suo perché", queste le parole didurante la ...

Atletica, Gimbo Tamberi: “Il mio nuovo coach è Giulio Ciotti” Il Faro online

Cambiamento in vista per la nuova stagione per Gianmarco Tamberi: il Campione Olimpico in carica nel salto in alto avrà al suo fianco un nuovo allenatore, con l’ex altista Giulio Ciotti (classe 1976) ...Professionista molto noto nell’ambiente dell’atletica leggera, nonché ex atleta di salto in alto, Ciotti vanta un personale di 2,31 mt e in carriera ha collezionato 6 titoli di campione italiano ...