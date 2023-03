Atletica | Europei indoor Istanbul 2023 | 16 italiani impegnati nella prima giornata

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Aglidi, saranno 16 glial viasessione inaugurale, tuttinei rispettivi primi turni di gara. Si comincia, alle 17 italiane, con gli 800 metri maschili, specialità i cui protagonisti sono Catalin Tecuceanu e Simone Barontini: accederanno alle semifinali i primi due classificati delle cinque batterie, più gli altri due migliori tempi. Alle 17.05, inizierà poi la qualificazione del salto in alto, con il bronzo mondiale Elena Vallortigara. La cifra per il pass diretto alla finale è 1,94, oppure bisogna restare tra le prime otto, in base alla progressione 1,76-1,82-1,87-1,91-1,94. Poco dopo, alle 17.12, è il momento dell’ingresso in pedana per il trio di pesisti azzurri Leonardo Fabbri, Zane Weir e Nick Ponzio, tutti alla ricerca della ...

Meno uno alla partenza degli Europei Indoor di Istanbul. Gli azzurri, già da ieri sono arrivati e in queste ore stanno testando il campo gara dell'Atakoy Arena e l'area di riscaldamento della Sinan Erdem Dome. Sono 16 gli azzurri ... I primi a scendere in pista a Istanbul saranno gli ottocentisti Simone Barontini e Catalin Tecuceanu, in contemporanea con il bronzo mondiale dell'alto Elena ... L'atletica si fa qui, in questi eventi: bisognerà metterci tutto il cuore e l'energia per portare ... la media è altissima e mi ha dato la fiducia che serve per affrontare gli Europei indoor

Sarà una prima giornata ricca d'azzurro agli Europei indoor di Istanbul. Sedici, in tutto, gli atleti italiani al via nella sessione inaugurale, tutti impegnati nei rispettivi primi turni di gara. Mostrare la vicinanza dell'atletica italiana alla Turchia, tristemente colpita dal terribile terremoto delle scorse settimane. Far sentire tutta la solidarietà degli atleti azzurri e dell'intero movimento