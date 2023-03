Atletica | Europei indoor 2023 | le speranze di medaglia dell’Italia Jacobs guida un ambizioso plotone azzurro

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 marzo 2023) L’Italia si presenterà con grandi ambizioni diaglidileggera, che andranno in scena a Istanbul (Turchia) dal 2 al 5 marzo. Molti azzurri, infatti, vantano un accredito stagionale tra i migliori cinque iscritti alla rassegna continentale e hanno tutte le carte in regola per puntare a una. L’uomo più atteso della vigilia è Marcell: il Campione Olimpico dei 100 metri è terzo sui 60 con 6.55, il Campione del Mondo di specialità è preceduto dallo scatenato Samuele Ceccarelli che lo ha battuto ad Ancona con 6.54, mentre il leader è il britannico Reece Prescod (6.49). Stefano Sottile può giocarsi le sue carte nel salto in alto: è salito a 2.27 metri in Germania e potrebbe dire la sua in una gara che si preannuncia ...